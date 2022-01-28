Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко назвал два варианта начала войны. Он заявил, что Беларусь будет воевать, если кто-нибудь нападет на нее или на Россию. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на БЕЛТА. Да будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества. И второй момент, когда быть войне и Беларусь в ней примет участие: если на нашего союзника — Россию — совершат непосредственное нападение. Основа тому — наши союзные договоренности", — сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что не хочет войны. Однако также и процитировал пословицу: "Хочешь миру — готовься к войне". Напомним, Лукашенко ответил на вопрос о вероятности участия белорусской армии в военных действиях против Украины. По его словам, такого никогда не произойдет.