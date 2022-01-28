Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее сегодня он уже созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24. Сообщается, что Макрон больше часа говорил по телефону с Путиным, но французская сторона пока никаких подробностей беседы не публиковала. "Позже сегодня вечером, в 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву, — ред.), Макрон должен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским", — пишет издание. Напомним, сегодня российская сторона сообщила, что Путин и Макрон обсуждали так называемые "гарантии безопасности", а также мирное урегулирование на Донбассе. В сообщении Кремля отдельный упор сделан на том, что Путин заявил о необходимости налаживания прямого диалога Киева с оккупантами в Донецке и Луганске для оформления особого статуса Донбасса. Зеленский говорил с президентом США Джо Байденом, во время звонка украинский президент заявил о готовности к новому саммиту "нормандской четверки".