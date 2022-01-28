Трудная экономическая и политическая ситуация, в которой находится Украина, может стать для нее окном возможностей, если официальная позиция по установлению мира будет четкой и конкретной. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Татьяны Плачковой в эфире телеканала "Украина 24". В частности, она отметила, что Украина в конце концов должна определиться с четкой позицией по поводу Минских соглашений, на выполнении которых настаивает каждая сторона переговорных процессов, и предложить свою дорожную карту на пути к миру. А главное – придерживаться ее. "Это позволит нашей стране вернуть свою субъектность не только в разрешении конфликта в Донбассе, но и утвердиться на геополитической арене", — подчеркнула политик. Плачкова подчеркнула, что продолжение властями политики навязывания штампов и определение "красных линий" будет только цементировать конфликт на Донбассе и удалять перспективы его мирного урегулирования. По ее убеждению, единственным окном возможностей для Украины мудрый и понятный дипломатический путь с соблюдением нашей страной взятых на себя обязательств. "Пока же власти будут продолжать навязывать штампы, очерчивать "красные линии" и идти на поводу у тех, кто исключительно на военной риторике строит свою политическую карьеру, война не завершится, а шансы на возвращение неподконтрольных территорий и доверия людей, которые на их живут, будут уменьшаться", — убеждена политик. – Мудрый и понятный дипломатический путь с соблюдением Украиной взятых на себя обязательств будет одинаково выгоден всем странам, а главное – по-настоящему защитит ее интересы и укрепит международные позиции». Как сообщалось, ранее Плачкова заявляла, что на фоне галопирующего роста тарифов и стремительного снижения запасов газа в украинских хранилищах все более реальной для Украины становится угроза остаться без тепла в разгар отопительного сезона, поэтому подход к решению газовых проблем нужно менять.