Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходных, 29 и 30 января.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, будет много осадков, в основном снега.

29 января без осадков будет только на западе, 30 января снег ожидается уже повсеместно, местами он будет еще и с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 2 мороза — 3 градусов тепла.

Наталка Диденко у себя в Facebook также опубликовала прогноз. Она также предупреждает об осадках, но по ее словам, будут и паузы:

«В субботу-воскресенье атмосфере фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине, увлекая за собой всех родственников — снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений … Сухие паузы, то есть, без существенных осадков: днем в субботу на западе, юге, севере, плюс Винница. В ночь на воскресенье – центр, восток.

Более мощные осадки ожидаются 30 января — поэтому если вы собрались куда-то на автомобиле выбираться по делам или в гости, лучше в субботу.

Температура воздуха в большинстве областей Украины не изменится, днем ​​будет колебаться около нуля.

В ночь на воскресенье подморозит, столбики термометров съедут до -2-6 градусов.

В Киеве ночью 29 января ожидается временами снег, днем ​​в субботу ничего серьезного, в ночь на 30 января без осадков, а вот днем ​​в воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными. Сильный порывистый ветер в Киеве – оба ближайшие дня. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, лишь ночью 30 января снизится до -4-6 градусов».

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.