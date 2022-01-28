Пострадавшая девушка в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре перенесла уже тяжелую операцию и удаление части кишечника. Впереди ее ждет еще несколько сделок на позвоночнике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко. "Удалено более метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе", — написал он. При этом Рыженко отметил, что девушке перелили больше четырех литров крови. "Стабилизировали, гемоглобин восстановили. После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике", — отметил он. При этом врач отметил, что "анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу", однако "будущее ее пока туманно". Напомнив, расстрел караула на "Южмаше" в Днепре произошел около 4 утра 27 января. В результате стрельбы погибли пять человек — четверо нацгвардейцев и гражданская. На брифинге в Днепре командующий Нацгвардией Николай Балан заявил, что подал в отставку из-за расстрела военных на "Южмаше". Также по информации ДБР, на данный момент стрелка уведомлена о подозрении, прокуроры будут просить суд о мере пресечения в виде ареста без залога. Среди причин в ДБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными.