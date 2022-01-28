В американском городе Питтсбурге произошел обвал моста. Инцидент произошел за несколько часов до того, как президент США Джо Байден должен был прибыть в город. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Издание отмечает, что в ходе визита Байден намерен рассказать об усилиях Белого дома по укреплению инфраструктуры, цепочкам поставок и возрождению американского производства. Мост, полностью засыпанный снегом, обрушился возле парка Фрик На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны несколько автомобилей, заваленных обломками подвижного дорожного полотна на дне лесистого Яра. При этом одно транспортное средство, а именно автобус, висело на краю части моста.

pic.twitter.com/59nykhhIjs – Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 28, 2022 В районе происшествия ощущался сильный запах природного газа, сообщила служба общественной безопасности Питтсбурга. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Байдена находится в связи с госчиновниками по поводу инцидента. "Джо Байдену сообщили об обрушении моста в Питтсбурге. Наша команда находится на связи с местными и чиновниками, которые продолжают собирать информацию о причинах обрушения", — написала она в Twitter.

Фото: обрушение моста в Питтсбурге (twitter.com/WPXITonyRuffolo)