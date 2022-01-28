В Днепровском районе Киева 27 января неизвестный обстрелял автомобиль Lexus. Инцидент произошел на улице Каховской.

«По словам водителя Lexus, он ехал по улице Каховской, когда бортовой компьютер сообщил о спущенном колесе, а также он услышал несколько звуков, которые были похожи на стук. Когда он вышел из машины, то заметил следы от выстрелов», – цитирует пострадавшего Обозреватель.

В полиции уже сообщили, что открыто уголовное производство по статье «хулиганство с применением оружия».

Также известно, что пули попали в правую фару, боковое стекло со стороны пассажира, колесо и дверь. Предварительно, стреляли из травматического оружия. Никто не пострадал.

https://www.youtube.com/watch?v=Oeg4kwlxxm0&t=2s

В центре столицы, на улице Владимирской в районе СБУ неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу.

27 января на территории «Южмаш» нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Преступнику уже сообщили о подозрении и назначили экспертизу.