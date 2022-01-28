Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, который планировал ряд терактов в Одессе.

Пресс-служба силовиков отмечает, что злоумышленник был задержан в момент вербовки исполнителя преступлений. СБУ также опубликовала записи некоторых моментов разговора между агентом РФ и найденным исполнителем.

Планировалось изуродовать памятник Героев Небесной Сотни, при этом при отсутствии медийного резонанса, поджечь офисы волонтерских организаций, которые помогают военным в районе ООС. Также говорили о сотрудничестве с российской разведкой, навыках стрельбы из гранатомета.

Теракты планировались в том числе и на территории воинской части.

https://www.youtube.com/watch?v=Eu-btTvohuE