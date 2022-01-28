В Украине зафиксировали 34 408 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 5341 детей и 808 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 3342 человека, умерли — 144.

С 27 января Ровненская область перешла в «красную» зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.

Американские ученые зафиксировали новый симптом штамма «Омикрон» — у больных может наблюдаться боль в ушах.