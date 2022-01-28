В пятницу, 28 января, флагман украинского научно-исследовательского флота отправляется в свой первый рейс в Антарктиду. Это будет первый за 20 лет выход украинского корабля в Южный океан. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу офиса президента. "Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледоколам "Ноосфера" сегодня отправляется в свой первый рейс в Антарктиду", – говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что ледокол "Ноосфера" является первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. Напомним, в августе прошлого года Украина купила Британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг. В конце октября Украина переименовала ледокола и назвала его "Неосфера". Ранее сообщалось, что в Антарктиде из-за рекордных снегопадов пингвинов засыпало прямо в гнездах. Кроме того, на острове Галиндез, где находится Украинская станция "Академик Вернадский", выпал рекордный уровень снега за 20 лет.