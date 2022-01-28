В Украине в "красную зону" карантин рискуют попасть еще 7 областей из-за роста случаев COVID-19, и в Минздраве обращают внимание на низкий уровень вакцинации в этих регионах-кандидатах. Гражданам также дали советы, как можно во время эпидемии укрепить иммунитет и защититься от инфекции. Об этом 28 января говорится в сообщении "Коронавирус инфо" в Telegram-канале. Полезными рекомендациями поделилась врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курилов. Кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета обратила внимание на важность прививок от COVID-19, и при необходимости — получение дополнительной, бустерной дозы. Как защититься от коронавируса Получите полный курс прививки и бустерную дозу. Если иммунитет ослаблен из-за тяжелых заболеваний, рекомендуется дополнительная доза. Не забывайте о ношении масок или респираторов. Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками. Обязательно соблюдайте социальную дистанцию и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон", отличающийся высокой заразностью. Усиливает иммунитет Витамин D. Препараты цинка. Витамин С. Закаливание. Прогулки на открытом воздухе. Физические упражнения. Избегание стрессов. Врач-иммунолог также обратила особое внимание на важность консультации с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов. Напомним, перед этим Минздрав Украины дал алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19.