Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал агрессию против Беларуси и России условием начала войны.

Соответствующее заявление он сделал в своем послании парламенту:

«Если против Беларуси будет прямая агрессия, будет развязана горячая война, мы все как один и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и отечества … Второй момент, когда будет война, это когда на нашего союзника — Российскую Федерацию осуществят непосредственное нападение … Хочу ответить коллективному Западу, у них этот вопрос очень важный: будут ли войска на территории Беларуси? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать священную землю».

https://www.youtube.com/watch?v=q8WPjKJdZeQ