Гигиена полости рта – это обычная и простая процедура, которая не требует никаких навыков и знаний. Но учёные утверждают, что это не совсем так. Когда нужно чистить зубы, сколько раз в день и в какое время утром нужно сделать это обязательно, рассказали в Esteline. Стоматологи утверждают, что чистить зубы нужно дважды в день – утром и вечером. Утром эту процедуру нужно проводить перед завтраком, чтобы удалить появившийся за ночь весь зубной налет. Защитный слой пасты будет нейтрализовать влияние химических агентов, содержащихся в продуктах. Дело в том, что во время сна выделение слюны уменьшается, а полость рта перестает омываться. Это приводит к тому, что в десне и поверхности зубов накапливаются бактерии, которые вместе с пищей могут попасть в желудок. Эти микроорганизмы способны вызвать разные расстройства. Неприятный запах изо рта, привкус или горечь – результат жизнедеятельности микроорганизмов, которые накапливаются в полости рта. Гигиена зубов и десен сразу после пробуждения уничтожает причину этих неприятных явлений. Компоненты зубной пасты укрепляют зубную эмаль и создают защитную пленку, защищающую зубы во время еды. Если на завтрак есть продукты с большим количеством кислот (соки, кефир, сыр), то перед приемом пищи зубы почистить нужно обязательно. Иначе негативное влияние усилится в разы. Напомним, ранее мы писали о том, что стоматолог объяснил причины появления неприятного запаха изо рта. А также мы рассказывали о том, почему появляются заеды и как с ними сражаться.