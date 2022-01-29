В эти выходные состоятся заключительные поединки на первом теннисном турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Кроме того, завершатся чемпионаты Европы по биатлону и гандболу. Детальнее о главных спортивных трансляциях — в материале РБК-Украина. 29 января 10:00. Национальное соревнование. Australian Open. Женщина, финал. Эшли Барти-Даниэль Коллинс (Eurosport1) 11:20. Биатлон. Чемпионат Европы Преследования, мужчины (UA: Первый) 13:15. Национальное соревнование. Australian Open. Мужчины, пары, финал. Коккинакис / Киресс-Эбден / Перселл (Eurosport1) 14:20. Биатлон. Чемпионат Европы Преследование, женщины (UA: Первый) 16:30. Футбол. Товарищеский матч. Металлист-1925 (Украина) — Антальяспор (Турция) (MEGOGO Футбол Первый) 21:00. Хоккей. НХЛ. Нью-Йорк Айлендерс-Сиэтл (Setanta) 21:00. Снукер. German Masters в Берлине, 1/2 финала (Eurosport1) 22:00. Хоккей. НХЛ. Сент-Луис-Виннипег (Setanta+) 30 января два часа. Хоккей. НХЛ. Каролина-Нью-Джерси (Setanta+) 03:30. Олимпийские игры Баскетбол. НБО. Голден Стейт-Бруклин (Setanta) 05:00. Хоккей. НХЛ. Калгари-Ванкувер (Setanta+) 6 часов. Национальное соревнование. Australian Open. Женщины, пары, финал. Крейчикова / Синякова-Данилина / Хаддад-Майя (Eurosport1) 10:00. Национальное соревнование. Australian Open. Мужчины, финал. Рафаэль Надаль-Данило Медведев (Eurosport1) 11:20. Биатлон. Чемпионат Европы Смешанная эстафета (прямая трансляция на сайте Общественное: Спорт, трансляция на UA: Первый в 15:20) 14:20. Биатлон. Чемпионат Европы Преследование, женщины (UA: Первый) 16:00. Футбол. Товарищеский матч. Металлист-1925 (Украина) — Воеводина (Сербия) (MEGOGO Футбол Первый) 19:00. Гандбол. Чемпионат Европы. Испания-Швеция (Xsport) 20:00. Олимпийские игры Баскетбол. НБО. Атланта-Лейкерс (Setanta) 21:00. Снукер. German Masters в Берлине, финал (Eurosport1) 22:30. Олимпийские игры Баскетбол. НБО. Чикаго Портленд (Setanta)