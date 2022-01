Часто родители задумываются над тем, как приучить детей есть овощи и другую полезную пищу. В частности, это очень важная и распространенная проблема. Однако одна мать нашла выход из этой ситуации и приучила своих детей есть здоровую пищу. TikTok-блогерша под ником AdAmy опубликовала на своей странице полезный лайфхак. Да, на видео видно, что она заставила ребят добровольно есть сырые овощи. "Как мы заставляем наших детей есть овощи сразу после того, как они заканчивают говорить, что не голодны!" – подписано видео. В частности, прежде чем продемонстрировать свой метод, женщина сказала: "Вот мой лайфхак, чтобы дети ели овощи. Я просто подхожу к ребенку и начинаю грызть еду". Она подошла к своему сыну, сидевшему на диване, играя в видеоигру, и просто с ним разговаривала, жестикулируя перцем. Затем во время разговора заботливая мать предложила ребенку овощи, на что она с радостью согласилась. Такой же трюк она сделала со своими дочерьми и они тоже начали охотно есть сладкий перец. Видео в сети стало популярным. К тому же в комментариях пользователи просто в восторге от лайфхака. @adamyfam How we get our kids to each their vegetables… right after they finished saying they weren't hungry! #kids #vegitables Ранее мы сообщали, что эксперт рассказала, как сделать вредную еду полезной. Также мы писали, что этот лайфхак поможет реанимировать липучку на обуви.