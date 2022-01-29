Ракеты, запущенные Северной Кореей в четверг, могут являться модифицированной версией российской баллистической ракеты малой дальности "Искандер". К такому выводу пришли эксперты из Южной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK. Северная Корея сообщила о проведении во вторник испытательных пусков крылатых ракет большой дальности, а в четверг – "тактических управляемых ракет". "Южнокорейские эксперты сообщили, что тактические управляемые ракеты, вероятно, представляют собой модифицированную версию ракет "Искандер", следующих к цели по непредсказуемой траектории с повышенным маневрированием", — говорится в сообщении. Что касается крылатых ракет, запущенных КНДР во вторник, высказывается мнение, что они могут быть новым типом, впервые представленным на оборонной выставке в Пхеньяне в октябре прошлого года. Ранее мы писали, что Северная Корея произвела запуск снарядов в направлении Японского моря.