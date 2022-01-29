В пятницу, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. "За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной злости русской Федерации. Ранее мы писали, что СБУ разоблачила агента военной разведки РФ.