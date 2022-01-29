Почти два года назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ признала вспышку заболевания коронавируса – пандемией. Мы пережили появление новых штаммов болезни, однако мутация COVID-19 лежит именно на нашей совести и безответственности. О том откуда берутся новые штаммы коронавируса – в материале РБК-Украина. Почему мутируют вирусы? Для заболеваний мутация есть не что иное, как обычный способ выживания в среде. Однако и не всегда это происходит в пользу заболевания, иногда они могут и умереть из-за этого. Относительно коронавируса – его мутации возникали именно там, где хуже проходила кампания вакцинации. К примеру, "Дельта" возникла в Индии, а "Омикрон" в Южной Африке. Заболевания изменяют свою структуру именно там, где у населения нет необходимого для борьбы иммунитета. По словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, появление новых штаммов возможно из-за неравномерного распределения вакцин. В то же время об этом же говорили и в ВОЗ. "Основная масса новых штаммов появляется в странах с низким уровнем дохода и низким охватом вакцинации", – отметил Ляшко. Для репликации вирусы вводят собственный генетический материал в клеточку владельца. Во время этого процесса может возникнуть ошибка, которая приводит к изменениям в генетическом материале заболевания. Так почему же люди виноваты в появлении новых штаммов? Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что низкий уровень вакцинации и неравномерное распределение препаратов являются причиной появления новых штаммов. "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон" отражают то, что частично из-за низкого уровня вакцинации мы создали идеальные условия для появления вариантов вируса", — заявили в ВОЗ. По словам генерального секретаря ООН Антониу Рутерриша, именно неравномерное распределение вакцин между богатыми и бедными странами приводит не только к мутациям заболевания, но и большему количеству жертв среди людей и продолжению экономического спада. А что дальше?

Эпидемиолог инфекционных заболеваний Бостонского университета Леонардо Мартине считает, что быстрое распространение Омикрона, а именно его высокая заразность может привести к появлению еще большего количества мутаций.

"Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", — отмечают ученые.