Премьер-министр Денис Шмигаль после последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны анонсировал увеличение размера пенсий в Украине. Выплаты возрастут в результате индексации, которая произойдет уже весной этого года. Когда и насколько вырастут пенсии – в материале РБК-Украина. Когда произойдет повышение: по планам правительства с 1 марта состоится индексация на 14%. После индексации, как ожидается, пенсии в среднем вырастут на 500 гривен . Минимальный размер повышения выплат, согласно планам правительства, будет составлять 100 гривен . Какие еще планы у Кабмина: повысить минимальную пенсию для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы до 2 300 гривен ; установить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности в размере 2 100 гривен ; повысить пособие на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2 100 гривен ; установить ежемесячную доплату в размере 135 гривен к пенсиям (по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021). Напомним, в правительстве заявляли, что минимальная пенсия для украинцев старше 70 лет вырастет до 3000 гривен в 2022 году.