Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в самоизоляцию. Решение было принято после того, как он контактировал с человеком, получившим положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. У Ардерна нет симптомов и чувствует себя хорошо. Премьер Новой Зеландии пройдет обследование в воскресенье. Она будет находиться на самоизоляции до вторника, 1 февраля. Она находится в изоляции в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения страны. Напомним, ранее Джасинда Арден отменила свою свадьбу из-за введения новых ограничений в Новой Зеландии из-за коронавируса. Кроме того, в Новой Зеландии ввели одни из самых жестких строгих ограничений в мире. Страна оставалась закрытой практически для всех путешественников со всего мира почти два года.