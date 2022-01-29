В США задержан житель Канзаса за подготовку покушения на президента Джо Байдена. О своих планах он открыто писал в социальной сети, а также предупредил агентов Секретной службы в Белом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post. Сообщается, что арестованному строительному подрядчику Скотту Мерриману предъявлены обвинения в подготовке покушения на Байдена. Он уехал из города Индепенденс (штат Канзас) в Хагерстаун (штат Мэриленд), где и был перехвачен агентами Секретной службы. По данным следствия, Мэрриман предупредил агентов о намерении приехать в Белый дом, чтобы "обезглавить змею в сердце нации". Он также говорил о том, что сделать это ему якобы повелел Бог. С чего все начиналось В начале недели полиция Канзаса сообщила Секретной службе о том, что Мэрриман позвонил им и сказал, что во вторник отправится в округ Колумбия, чтобы "повидаться с президентом". Агенты связались с ним по телефону, и мужчина заявил, что у него есть информация для президента о Книге Откровений, которую Бог поручил ему доставить. Угрозы в соцсетях Со вторника по четверг Мэрриман опубликовал серию постов в Facebook со все более угрожающими формулировками. В одном из сообщений он принес извинения заказчикам за то, что отменил все планы, поскольку "отправился в поездку под руководством Бога" в Вашингтон. Кроме того, в Facebook он также разместил пост, в котором назвал телефонный звонок агента секретной службы "разговором с дьяволом", которому пообещал "отрубить головы старым змеям". Также, по его словам, "Люцифер" якобы послал своих агентов поговорить с ним в кантри-ресторан Cracker Barrell в Хагерстауне. Мужчина также предусмотрел якобы собственную смерть, которая должна наступить 13 июня 2025 года. Задержание Мерримана задержали в Хагерстауне, при себе у него был рюкзак, в котором обнаружили три патрона. Задержанный объяснил, что это якобы Бог велел взять их с собой. В четверг, 27 января, официальные лица заявили, что Мэрриман звонил в Белый дом и в разговоре с представителями Секретной службы открыто угрожал президенту. "В Белом доме произойдет чудо. Я считаю, что Джо Байден теперь Антихрист, и он получит смертельное ранение. Я нанесу этот удар во имя Христа", — написал мужчина в последнем посту до задержания. Напомним, летом 2021 года в США арестовали жителя города Талса, штат Оклахома, за угрозы в адрес президента Джо Байдена, конгрессменам и их семьям. Мужчина отправлял электронные письма, в которых угрожал убить американского лидера.