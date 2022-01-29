Отношения порой не складываются и разумнее всего, что могут сделать партнеры – принять решение об их прекращении. Разрыв может нанести сильный удар по партнерам и долгое время будет сохраняться чувство тоски и недосказанности, если последний разговор провести неправильно. Как нужно правильно заканчивать отношения и какие фразы сказать партнеру, чтобы не причинить сильной боли – читайте ниже. Когда партнеры принимают решение закончить отношения, желательно, чтобы это решение было взаимное. Но и в ситуации, когда решение принимает только один из участников отношений, горький удар можно смягчить разговором и верными фразами. Это нужно, чтобы избежать "эффекта недосказанности" и разрешить другому человеку двигаться дальше, закрыть "гештальт" Выходить из отношений без чувства недосказанности очень важно. Это помогает отпустить человека и поставить окончательную точку и при этом не впасть в объятия депрессии и комплексов. Психологи советуют заканчивать дела лично, при встрече. Это поможет не только поставить точку менее болезненно, но и не чувствовать себя ужасно после сообщения о разрыве. Ведь при расставании плохо себя чувствуют оба участника – и тот, кому сообщили плохую новость, и тот, кому пришлось принять такое решение. Слова в состоянии отчаяния и раздражения не принесут облегчения и только усугубят ситуацию. А кому хочется, чтобы экспортер вспоминал неприятными словами и отворачивался во время случайной встречи. "Мы не могли найти общий язык, но я благодарен (благодарен) тебе за то время, что мы провели вместе". Неважно, сколько длились ваши отношения, один месяц или один год – найдите в себе силы поблагодарить человека, который был с вами рядом. Вспомните самые приятные моменты в истории и сделайте все, чтобы вы смогли отпустить и отпустить. Можно сказать и проще: "Спасибо, что ты был (была) в моей жизни" . Но пусть ваши слова будут искренними. У вас была причина начать эти отношения, и вы успели пережить немало хороших дней до того, как пришла пора развестись. Благодарность – это уважение не только к другому человеку, но и к самим себе, и к периоду жизни, который вы прошли вместе. И это помогает закрыть дверь туда, куда больше входа нет. "Я считаю, что мы действительно смотрим в разные стороны и продолжать отношения не стоит". И так бывает. Вам вместе хорошо, но на будущее у вас совершенно разные взгляды. И ваше решение может быть понятно вам, но для другого человека это остается загадкой и будет долгое время мучить вопросами. "Я пытался (старалась) исправить много раз то, что оказалось для тебя неважным" Искренность и отсутствие безразличия к другому человеку помогут вам найти подходящее объяснение. И позволят пережить эту ситуацию обоим участникам как можно легче и с меньшей болью. Не опускайтесь к личным обвинениям и унижениям. "Прости, что не оправдал (оправдала) твоих ожиданий или причинил боль" Если вы инициатор расставания, ваши извинения имеют большое значение. Чтобы мирно завершить отношения и иметь силы двигаться дальше, нужно закрыть тему негативных чувств – обиды и гнева. Все процессы, связанные с разрывом отношений, нужно прожить обязательно. А извинения – форма принятия ситуации. Вам следует снять чувство вины с себя и со своего партнера – это поможет успокоиться и смириться с фактом разрыва. "Наше расставание неизбежно, давай сделаем это цивилизованно". В отношениях всегда находится два человека и решение о разрыве нужно принимать вместе. Расставание – это такой же важный этап в отношениях, как и все остальные. Поэтому нельзя завершать отношения короткой фразой по телефону, сообщением в мессенджере или запиской. Заканчивать отношения нужно лично и собрать для этого всю свободу в кулак. Не игнорируйте другого человека, не вносите его в черный список, не уходите молча. Это приводит к тому, что процесс истечения отношений не будет завершен до конца. А другой человек много месяцев будет мучиться вопросами и питать надежды, что все еще изменится в лучшую сторону. Проявите уважение и бережное отношение к тому, кто совсем недавно был вам очень близок. Подумайте о том, что с вами могут поступить точно также и вам точно не хотелось бы такого отношения к собственной персоне. Смягчите удар, дайте объяснения, извинитесь, проявите сочувствие и уважение, покажите свое сожаление – и кто знает, может этот человек не смог стать вашей половинкой, но станет прекрасным другом. Напомним, ранее мы писали о том, что психологи назвали 9 типов людей, делающих нас несчастными. А также рассказывали о том, что названы пять причин, по которым мужчины могут бросить тех, кого любят.