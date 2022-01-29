Российская Федерация после учений в Западном военном округе частично отводит войска от Украины. Военнослужащие направляются в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ. По словам командующего войсками Александра Журавлева, плановая проверка боевой готовности в ЗВО завершилась. "У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", — отметил он. В пункты постоянной дислокации отводятся передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования. По данным "Интерфакса", речь идет о проверке боевой готовности, стартовавшей 25 января. В ней было задействовано более 1000 военных Первой танковой армии и около 100 единиц военной техники. Напомним, по оценкам СНБО Украины, Россия взыскала на границу около 109 тысяч военных, которых сопровождают еще 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих. Украина и страны Запада считают, что это свидетельствует о подготовке вторжения России, но Москва отрицает такие планы и называет неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.