Сегодня в Украине будут снегопады, но потеплеет. Температура воздуха днем поднимется до плюсовой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр. Прогноз во всех областях Сегодня в северных, восточных и частично центральных областях ожидаются снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит: на западе днем 0-2, а ночью 0-2, на севере днем -1+1, ночью так же, на востоке днем -1+1, так же и ночью, на юге днем +1+3, а ночью -1 +1, по центру днем 0-2, а ночью -1+1. Прогноз в Киеве В Киеве будет небольшой снег. Днем ожидается -1+1 и ночью тоже.