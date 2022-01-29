Ученые в кишечнике нашли универсальный признак, указывающий на воспаление в организме. В частности, она может отвечать за развитие псориаза и рака кожи. Об этом сообщает EurekAlert. Так, многолетние исследования показали, что в кишечнике присутствует природный белок – фосфолипаза A2. Он может провоцировать выработку молекул, усиливающих симптомы воспаления в организме. Ученые на протяжении нескольких лет исследовали взаимодействие фосфолипаза A2 с мембраной клеток человека. Они установили, что белок мало взаимодействует с клетками человека. К тому же, он проявляет яркую антибактериальную активность. Что показало исследование Связываясь с мембранами бактерий и расщепляя их, фосфолипаза A2 провоцирует выработку жирных кислот, усиливающих воспаление в организме. В частности, в экспериментах на моделях мышей фосфолипаза A2 способствовала выработке провоспалительных липидов, усиливавших у грызунов тяжесть симптомов артрита. Также исследователи обнаружили связь фосфолипазы A2 с развитием псориаза, рака кожи и другими заболеваниями, для которых характерна воспалительная природа. Ученые пришли к выводу, что блокирование провоспалительных липидов должно сократить симптомы системного воспаления в организме. Впоследствии они планируют провести клинические исследования с участием людей с артритом. Кроме того, дисбаланс микробиоты кишечника ассоциируется с развитием различных заболеваний, а именно болезни Альцгеймера и рассеянного склероза. Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, что антибиотики могут увеличить риск рака толстой кишки, особенно у молодых. Также мы писали, что ученые назвали самый лучший вид хлеба, снижающий риск рака и ССЗ.