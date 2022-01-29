Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Сегодня ожидается сильный ветер по всей стране и сильные снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и вьюги, на дорогах гололедица. Завтра, 30 января, в Карпатах ночью в западных и Житомирской областях будет значительный снег (I уровень опасности желтый). В Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый). "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении. Напомним, на сегодняшний день было объявлено штормовое предупреждение в Киеве, скорость ветра достигает 18 метров в секунду. Также сообщалось, что Карпаты снова засыпают снегом, есть угроза схождения лавин.