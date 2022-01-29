В Днепре на железнодорожном вокзале упала и разбилась огромная люстра. К счастью, из людей никто не пострадал. Так, инцидент произошел в пятницу, 28 января, сообщили в Укрзализныце. Почему упала люстра В частности, работники меняли в ней лампы и чистили патроны, а во время ее поднятия оборвался трос и люстра шлепнулась на пол. В "Укрзалізниці" отмечают, что работы проводились с соблюдением всех правил безопасности. "Зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", — отметили в компании. Также отметили, что "вокзальная компания" "Укрзалізниці" запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

В Днепре на железнодорожном вокзале упала большая люстра (facebook.com/Ukrzaliznytsia) По словам руководителя пассажирского направления Укрзализныци Александра Перцовского, работники компании придерживаются всех протоколов безопасности и проверяют исправность оборудования, объективно имеющего высокий износ. В комментариях под письмами пользователи пишут, что нужно проверить все вокзалы. Хорошо, что никто не пострадал! Очевидно квалифицированные работники были готовы к возможному падению. Заслуживают премии; А как насчет лифтов и экскаваторов на станции Дарница? Работает только лифт со стороны привокзальной площади. Если вдруг с коляской или тяжелой сумкой. А об инвалидах вообще молчу, как переход преодолеть?; Проверки должны быть плановыми и регулярными; В Днепре сделано. Чертовня всюду.

В Днепре на железнодорожном вокзале упала огромная люстра (t.me/Днепр Сейчас) Ранее мы сообщали, что в Киеве у подъезда установили кресла ЖД вокзала. Также недавно мы писали, что в Мелитополе школьницы поочередно испытывали лед на крепость и проваливались.