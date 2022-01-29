В Киеве возле жилого комплекса в районе Оболони в переулке сразу несколько автомобилей, припаркованных в неположенном месте, оставили со спущенными колесами. Об этом 29 января передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале. В сети появилось видео с демонстрацией итога таких радикальных мер по борьбе с "героями парковки". В публикации отмечается, что "наказать" нарушителей ПДД, упрямо покидающих свой транспорт на узкой дороге возле ЖК "Навигатор" на Балтийском переулке и блокирующих проезд, мог "какой-то неуловимый Зорро, периодически решающий вопросы кардинально". На кадрах видны 5 иномарок со спущенными или пробитыми колесами, стоящими вдоль переулка возле жилого дома.

Целой группе "героев парковки" спустили колеса на Оболони в Киеве (фото: скриншот с видео) Также указывается, что от "героев парковки" страдают жители ЖК уже много месяцев – люди просят не бросать здесь авто, поскольку закрывается дорога, проезжающие машины не могут разъехаться, образуются большие пробки. Кроме того, на этом участке дороги было уже несколько ДТП, полностью парализующих заезд и выезд из жилого комплекса. "Местные проводили беседы, оставляли записки, повесили ленту с распечатками "не паркуются", но парковцев это остановило", — говорится в сообщении

На киевской Оболони "героям парковки" спустили колеса (фото: скриншот с видео) И вот так доходит до "самосуда", хотя эффект от него длится всего около двух недель, после чего автохами снова начинают ставить свой транспорт нарушениями правил.

Видео: в Киеве жестоко проучили "героев парковки" на Оболони Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки", оставив царапину на капоте авто ключами. Также мы писали о том, что в Киеве жители нашли способ бороться с незаконной парковкой.