Погода в Украине в ближайшие выходные будет неприятной. В большинстве областей синоптики прогнозируют мокрый снег, снег с дождем, усиление ветра. А в воскресенье снова опустится температура воздуха. Какая погода ждет украинцев в выходные, рассказали синоптик Наталья Диденко и в Украинском гидрометцентре. Как рассказала Диденко, в субботу-воскресенье Украина будет пересекать атмосферные фронты северо-западного циклона. Они принесут с собой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу, сильный ветер западных направлений. В субботу днем паузы без осадков ожидаются в западных, южных и северных областях, а также в Винницкой области. Ночью – в центре и на востоке. Самые сильные осадки синоптик прогнозирует в воскресенье, 30 января и рекомендует отложить все поездки на машине. "Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем будет колебаться около нуля. В ночь на воскресенье подморозит термометры съедут до -2 -6 градусов", — предупредила Диденко. В Киеве, по прогнозу синоптиков, 29 января ожидается небольшой снег, ночью будет без осадков, а уже 30 января осадки будут интенсивные. Ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля, в ночь на 30 января упадет до -4 -6 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 29 января По прогнозу Украинского гидрометцентра все северные, центральные и восточные области 29 января будет засыпать снегом. На западе и юге без существенных осадков. Ночная температура опустится до –1 –3 градусов, днем в большинстве областей от –1 до +1 градуса, на юге до +3 градусов. 20 января обильные снегопады охватят все регионы страны. Ночная температура упадет до -2 -4 градуса на западе и севере, в других областях ожидается похолодание до -3 -5 градусов. Днем ожидается от -1 до +3 градусов в большинстве областей страны.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 30 января Сильный мокрый снег утихнет только к утру понедельника на западе, юге и большинстве центральных областей. Ожидается сильный штормовой ветер с порывами. Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение. А также рассказывали о том, что в Карпатах есть угроза схождения лавин.