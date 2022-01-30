Самые мощные санкции, которым пригрозил Кремлю президент США Джо Байден, в случае нового вторжения в Украину, могут разрушить всю российскую экономику. При этом они могут значительно повлиять на другие страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times (NYT). По данным издания, масштабные санкции против России могут повлечь за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые "сделают больно" почти всем россиянам — от миллиардеров и чиновников до обычных семей среднего класса. "Если администрация Байдена выполнит свое обещание ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на российской экономике", – говорится в издании. Как отмечают в NYT, Вашингтон надеется "нанести удар кувалдой" по российской финансовой системе. "Новые санкции, которые готовят американские официальные лица, прекратят иностранное кредитование, продажу облигаций, технологии для критически важных отраслей и активы чиновников, близких к Путину", — рассказали эксперты. Однако, отмечается, что реальный удар по российской экономике стоимостью 1,5 триллиона долларов будет нанесен по крупнейшим государственным банкам. "Для россиянина среднего класса самые строгие санкции США могут означать повышение цен на продукты и одежду или, что еще более драматично, обесценивание пенсий и сбережений из-за обвала рубля и рынков", — предполагают в NYT. Аналитики говорят, что санкции, ограничивающие возможности России экспортировать нефть и газ, будут самым мощным оружием против российской экономики и, возможно, самым эффективным сдерживающим экономическим фактором против вторжения в Украину. Впрочем, они также нанесут удар по Европе и Соединенным Штатам. Указано, что в ответ на жесткие санкции Путин может остановить поставки природного газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру. В настоящее время США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильный удар по России, и одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут затронуть лично президента РФ Владимира Путина. Ранее стало известно, что США готовят экспортные ограничения по России. При этом Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения в Украину.