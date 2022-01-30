В воскресенье, 30 января, в Черкасской области автомобиль врезался в дерево. В результате аварии погибли трое парней и девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧЕР" в Facebook. Трагедия произошла примерно в 5:30 утра недалеко от поворота в село Тубыльцы, в километре от трассы. Диспетчеру сообщили, что там водитель легковушки не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в деревья. В результате столкновения авто смяло. Фото: в ДТП под Черкассами погибли 4 человека и один пострадал (facebook.com/groups/emd.ck.ua) На место прибыли правоохранители и медики. Они выяснили, что 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет погибли во время аварии. Также пострадал еще один пассажир. Его в крайне тяжелом состоянии в коме доставили в больницу. Напомним, в Харьковской сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой пострадали. Водители трех автомобилей получили ушибы.