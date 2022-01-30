В немецком Арбере проходит Чемпионат Европы по биатлону. Команды пробежали одиночную смешанную эстафету. Об этом сообщает РБК-Украина. Сборную Украины в гонке представляли Денис Насыко и Вита Семеренко. У украинских биатлонистов гонка не сдалась с самого начала. Насыко на стрельбе стоя заработал четыре круга штрафа и передал эстафету 11-м. Вита Семеренко повторила "подвиг" своего напарника и заработала четыре круга на стойке и передала эстафету на 17-й позиции. Далее наши спортсмены уже не зарабатывали круги штрафа, но смогли подняться только на седьмое место. Победили в гонке русские биатлонисты. Серебро получили французы, а бронзу – немцы. Чемпионат Европы по биатлону завершился, сборная Украины закончила чемпионат, не одержав ни одной медали. Одиночная смешанная эстафета 1. Россия (1+7) 39:10,52. Франция (4+10)+1:01,43. Германия (3+14)+1:34,1…7. Украина (8+14) +3:53,6 Напомним, что ранее прошла классическая смешанная эстафета. Победу в гонке завоевала команда Норвегии, а Украина финишировала на восьмой позиции.