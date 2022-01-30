В Киеве, как и в Украине, растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. В этой связи большинство школ по всей стране переходят на дистанционное обучение. Ожидается ли в столичных школах карантин подробнее в материале РБК-Украина. Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский на этой неделе заявил, что в столичных школах и детских садах карантина не ожидается. Однако, по его словам, решение о работе учебных заведений принимают их руководители в зависимости от уровня заболеваемости. Согласно последним данным, уровень заболеваемости киевских учителей и школьников снижается. Так, ОРВИ и COVID болеют около 1%. Поскольку показатели заболеваемости маленькие, столичные власти приняли решение не отправлять все школы одновременно на карантин. Руководство школ будет само решать отправить на дистанционку несколько классов или все учебное заведение. В КГГА считают, что такое решение позволит разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где ее уровень слишком высок. В то же время, такие шаги позволят сохранить учебный процесс в заведениях, где больных мало. Напомним, в Украине в конце рабочей недели зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек. Больше новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.