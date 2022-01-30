Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет в случае последующей военной эскалации со стороны РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jyllands-Posten. Впрочем, на вопрос журналиста, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила. "Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, – ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", – отметила Фредериксен. Она подчеркнула, что ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, а потому "есть реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле". Фредериксен также пригрозила России в случае нового вторжения в Украину санкциями "беспрецедентного масштаба". Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-участниц на сегодняшний день разные взгляды на поставку оружия для Украины, но Альянс обязан оказывать поддержку Киеву. Ранее сообщалось, что Германия делает невозможным поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы. При этом Министерство обороны Латвии заявило о намерении отправить своих военных в Украину на фоне угрозы нового вторжения РФ.