По состоянию на 30 января в Беларуси обнаружили 2,3 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Беларусь в Telegram. Так, 29 января было зарегистрировано 2387 пациентов с COVID-19. За сутки умерло 15 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне – 2 302 заражения. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 740 988 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 732 012 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 6039 пациентов. Напомним, за сутки 29 января в России зафиксировали более 121 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости в стране, который растет уже десятый день.