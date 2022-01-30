Год Черного Водяного (синего) Тигра придет по китайскому календарю во вторник, 1 февраля. Продлится этот год до 22 января 2023 года. Какие традиции празднования Китайского Нового года существуют и что нужно сделать для исполнения желания – читайте ниже. Китайский Новый год наступит уже 1 февраля, и с 31 января на родине этого календаря начинаются праздничные выходные дни. В Китае будут отдыхать до 6 февраля, но в целом праздничные мероприятия продлятся не менее двух недель. Отмечать праздник начнут уже 31 января – это канун Нового года, а закончится празднование 15 февраля Праздником фонарей. В Китае будут встречать не 2022, а 4720. Традиции Китайского Нового года В канун праздника в домах убирают и украшают специальными красными "куплетами" – это парные пожелания, которые вешаются на дверях. Вечером вся семья собирается за праздничным столом, на котором обязательно стоят пельмени цзяоцзы и рыба. Детям дарят красные конверты Хунбао, внутри которых лежат открытки с пожеланиями и деньги. Пропускать приход Нового года нельзя, поэтому в праздничную ночь в Китае никто не спит. Считается, что нужно "оберегать год" и не упустить свое счастье. После наступления Нового года начинают запускать фейерверки и петарды, а также проводят ритуалы подношения предкам. На следующий день начинаются посещения родных, друзей и торжественные мероприятия. На работу в Китае вернутся только после 6 февраля. Что дарят на китайский Новый Год Дети получают специальные конверты, а вот у взрослых есть свои традиции. В этот день принято дарить парные подарки, символизирующие единство и семейную гармонию. Но при этом нужно избегать цифры 4-она символизируется в Китае со смертью. В гости нужно ходить со своими мандаринами и дарить их хозяевам, а ответные дарят им свои мандарины – это символ финансового благополучия. Как правильно загадать желание на Новый Год? Сформулируйте свое желание заранее и не бойтесь загадывать то, о чем вы и раньше просили. Запишите желание на бумаге и ровно в 23:03 по Киеву проговорите все, что вы хотите получить в новом году. Будьте уверены в том, что вы получите то, что просите – это обещает успех. Перед встречей Нового года приведите себя в порядок, зажгите свечи и наденьте одежду, которая обязательно понравится Тигре. Записку с желанием можете оставить, чтобы через год проверить исполнение. А можете ее сжечь и развеять пепел по ветру со словами: "мое желание исполняется!" Что нельзя делать на китайский Новый Год Нельзя в первые три дня года производить уборку, мыть полы или голову – можно смыть всю удачу. Нельзя давать плакаты или сильно расстраиваться детям – это принесет неудачу. Нельзя просить деньги взаймы или брать кредиты. Напомним, ранее мы писали о том, в чем нужно встречать год Тигра разным знакам Зодиака. А также мы рассказывали о том, когда в 2022 году будем отмечать Масленицу.