Украина с партнерами стремятся предотвратить худший сценарий развития событий в противостоянии с Россией. Распространение паники в обществе ослабляет и наносит экономический ущерб стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию Vice News. "Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяющейся в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", — сказал Кулеба. Глава МИД отметил, что украинцы должны оставаться сильными на фоне угроз России. Он напомнил, что Украина находится в состоянии повышенной готовности с 2014 года. Напомним, накануне на пресс-конференции для иностранных СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужна паника. Детальнее о заявлениях главы государства — в материале РБК-Украина. Как отметило издание Politico, Зеленский опасается, что США могут раздувать угрозу вторжения России.