Для государства в состоянии войны, особенно в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, мощная поддержка международных партнеров и их солидарность – это залог устойчивости и победы над агрессором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Европейской солидарности Петра Порошенко в Facebook. Порошенко отмечает: сомнения в подлинности этой поддержки, над которой в свое время пришлось работать денно и нощно, является ударом по единству и солидарности демократического мира и игрой против национальных интересов Украины. "Категорически неприемлемы попытки свалить на западных партнеров и ответственность за экономические неурядицы. Продолжение действующей экономической политики вместо обеспечения финансирования жизненно важных секторов, в частности безопасности и обороны, может оставить Украину беззащитной перед лицом врага. Потому что очень сложно объяснить налогоплательщикам дружественных нам стран, почему за оружие должны платить они, если Украина не финансирует производство собственного оружия", – убежден Порошенко. Политик уверяет, что украинцы хорошо знают и ценят усилия стратегического союзника США и их лидера Джо Байдена. "Как и не менее четко отдают себе отчет в возможных рисках от Российской федерации и Владимира Путина, который в 2014 году аннексировал украинский Крым и оккупировал Донбасс. Для украинцев нет сомнений кто наш друг, а кто враг, — подчеркивает пятый президент. — Искренне благодарен союзникам. Украины, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас и словом, и действиями, политически и практически, в том числе таким необходимым оборонным оружием.В Украине достаточно сознательных государственнических сил, которые умеют ценить эту поддержку! ни одного повода для того, чтобы его взорвать. Наша сила в единстве и солидарности!" Как сообщалось, ранее Порошенко призвал членов НАТО брать пример с британских и американских поставок оружия.