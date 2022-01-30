Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал президенту РФ Владимиру Путину не тратить миллионы на войну. Российскому лидеру следует сконцентрироваться на повышении благосостояния своей страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулибы изданию Vice News. Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, что он сказал бы Путину при встрече, сказал: "Занимайтесь своими делами, заботьтесь о собственных людях" . Глава МИД добавил, что если Путин перестанет тратить миллионы на войны, кибератаки и создание военных угроз другим странам, и сконцентрируется на благополучии и будущем своей страны, то Россия была бы совсем другой. "Куда лучшее место для жизни, а у нас было бы меньше головной боли", — добавил Кулеба. По его словам, сегодня Украина с партнерами работают над тем, чтобы предотвратить худший вариант развития событий. Министр отметил, что Путину нельзя разрешить получить то, что он хочет, не переходя за "красные линии". Напомним, ранее Путин поручил жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами снабдить социальными выплатами. Отметим, МИД Украины назвал поручение Путина гибридной провокацией и потребовал немедленного его отмены.