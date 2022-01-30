Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва не хочет воевать с Украиной. По его словам, нет никакой опасности со стороны России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". "Сейчас говорят о том, что Россия угрожает Украине – полная нелепость, нет никакой угрозы", – сказал он. Российский политик отметил, что РФ не хочет войны – она не нужна. "Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления, а мы должны доказывать информацию, что нам такое развитие событий не подходит", — сказал Патрушев. По его словам, "украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой опасности нет". "Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует – будут какие-то потери с каждой из сторон или не будут", – подытожил он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США намерены раздувать угрозу вторжения России. В частности, чтобы подготовить почву для заключения соглашения с Кремлем по Донбассу.