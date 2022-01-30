Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человека. Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Черкасской области. "По факту ДТП, которое произошло в Черкасской области, полиция открыла уголовное производство", — говорится в сообщении. Отмечается, что следователи внесли сведения по факту нарушения ПДД в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП под Черкассами (facebook.com/cherkasypolice) По предварительным данным, 30 января около 05:30 водитель автомобиля ЗАЗ на округлении дороги не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибли четыре человека в возрасте от 20 до 32 лет. Еще один пассажир – 26-летний мужчина – госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.