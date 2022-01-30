Сотрудница телеканала "Рада" Полина Шишкина попала в громкий скандал после того, как заявила, что ненавидит украинский язык. Также она выразила свое недовольство по поводу государственного флага. Скандальное видео с молодой девушкой опубликовал Telegram-канал "Неизвестный Патриот". "Знакомьтесь – типичная работница телеканала "Рада" – гостевой администратор Шишкина Полиночка. Работая на государственном канале, не стесняется открывать свой черный рот на государственный символ Украины и украинский язык", — говорится в сообщении. На видео слышно, как она говорит о том, что ненавидит украинский язык, а флаг, по его мнению, такой, и можно было бы сделать другой дизайн. "Спрашивает: что она делает на государственном телеканале, и что она вообще делает в Украине?" — добавили в подписи к видео. После инцидента Полину Шишкину уволили с телеканала "Рада". Также она записала видео с извинениями, которое попросила опубликовать. "Мы рады, что подобные высказывания не остаются безнаказанными. В том числе благодаря вашей информационной поддержке", – написали в Telegram-канале. Свое обращение она записала на украинском языке, извинилась за свои слова, и сказала, что была неправа. Кроме того, она подчеркнула, что является дочерью участника АТО. Напомним, украинская ведущая Снежана Егорова публично поддержала президента страны агрессора Владимира Путина. Мы также писали, что во Львове украинца выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию.