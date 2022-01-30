В сети появились дельцы, предлагающие украинцам продать их ковидную тысячу за 650 гривен. Как известно, деньги приходят на виртуальную карту и на руки получить нельзя, а можно потратить на билеты в кино, спортзал, музеи, книги и т.д. Мошенники же предлагают обналичить деньги. Свои объявления они публикуют в Telegram каналах. Интересно, что условия сделки очень сомнительны. Чтобы обналичить деньги, украинцам предлагают перейти по указанной ссылке, написать сумму платежа, а в назначении указать "спорт". Также необходимо указать реквизиты карты "поддержка". После транзакции нужно для подтверждения скинуть скриншот. Дельцы обещают, что человеку вышлют на карту 650 гривен, которые потом можно снять. Интересно, что через неделю владелец аккаунта "сладкая водичка" сменил ник. А объявление с предложением купить ковидную тысячу за 650 гривен осталось прежним.

Скриншот по Telegram-каналу Напомним, украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств. 20-летний парень от имени девушек предлагал мужчинам вместе посетить кинотеатр, концерт или выставку. При этом он посылал им ссылку на фишинговый сайт по продажам онлайн-билетов. При покупке билетов жертва заполняла форму с данными своих банковских карт. Так мошенник получал доступ к средствам на карте человека. Мы также писали о том, что мошенник из-за фейкового обменника "бросал" киевлян на десятки тысяч долларов.