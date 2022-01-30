Храбрый пес по кличке Вася несколько лет "служил" вместе с украинскими разведчиками морпехами в зоне проведения ООС на Донбассе, и однажды попал в ловушку кафиров. Но, не желая оставаться в плену, отгрыз собственную лапу и вернулся на позиции ВСУ. Историю собаки-бойца рассказала волонтер и военная Елена Белозерская в своем Facebook. Пес породы Кане-Корсо на фронте в разведке морской пехоты прошел немало – у него за плечами и пункт постоянной дислокации, и полигоны, и сектор, и месяцы жизни в блиндаже наравне с другими бойцами. "Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей", — говорится в публикации. Также Белозерская отметила, что Вася должен был служить вместе с ее хвостатым боевым любимцем по прозвищу Бусинка, но судьба распорядилась иначе. Да, недавно она узнала об исчезновении пса-разведчика, который, очевидно, задумался о романтике на передовой и отправился искать подружку. Тогда морпехи начали поиски своего хвостатого собрата, и подняли дрон, чтобы обследовать местность. Так и выяснилось, что Вася попал в ловушку, запутавшись прямо перед окопами боевиков в проводе. "Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели… Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену. Такова судьба. ." — пишет Белозерская. Собаке оказали медицинскую помощь. Теперь разведчик Василий уже свое отслужил и отправился на дембель. Пса увезли в деревню к родителям хозяина.

Бойцы ВСУ помогают раненному псу-разведчику Васи, спасшемуся от плена боевиков на Донбассе (фото: facebook.com/bilozerska) Напомним, ранее мы показывали фото верных четырехлапых друзей украинских бойцов на передовой в Донбассе. А также писали о том, что украинские военные похвастались отважным псом, который с достоинством несет службу в рядах ВСУ.