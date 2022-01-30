Леонид Куравлев скончался в Москве в возрасте 85 лет в субботу, 30 января. До этого звезду советского кинематографа госпитализировали в реанимацию с подозрением на COVID-19, а после выписки из больницы недавно перевели в хоспис на реабилитацию под круглосуточное наблюдение. О смерти актера сообщают российские СМИ. Леониду Куравлеву стало плохо на Рождество – 6 декабря. У него возникли проблемы с дыханием и родные вызвали врачей. В больнице медики диагностировали пневмонию (воспаление легких) и провели ряд анализов. Врачи также обнаружили у артиста ряд сопутствующих заболеваний, ухудшавших его состояние. Также его пришлось срочно оперировать из-за дисфагии – нарушения сложного рефлекторного глотательного акта. То есть, он не мог принимать пищу. Недавно после осмотра неврологов, Куравлева решили перевести в хоспис. У 85-летней звезды кино диагностировали деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь в патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. В этом хосписе легендарный Куравлев провел последние дни своей жизни.

Леонид Куравлев (фото: facebook.com/GlobalPremiumSale) Ранние годы Леонид Куравлев – известный советский актер театра и кино, родившийся в Москве 8 октября 1936 года. В школе он учился плохо. Ему тяжело давались точные науки – математика, химия и физика, поэтому сестра в шутку говорила, что нужно поступать во ВГИК, где не нужно будет сдавать нелюбимые предметы. Он так и поступил. В 1953 году Куравлев попытался поступить во ВГИК, но у него не получилось. Молодого парня не взяли в вуз, после чего он устроился на работу в московскую артель "Оптик" (добровольное объединение людей для совместной работы или другой коллективной деятельности — ред.). При этом Куравлев не оставил надежды стать актером. Вторая попытка "штурма" ВГИКа произошла спустя два года – в 1955 году. Со второго вышло и его зачислили в студенты. Он учился на курсе советского актера театра и кино и театрального педагога Бориса Бибикова. В 1960 году Куравлев окончил ВГИК. При этом среди его сокурсников были Светлана Дружинина и Софико Чиаурели – девушки, ставшие знаменитыми актрисами.

Леонид Куравлев (фото: wikipedia.org) Карьера в кино В кино Леонид Куравлев дебютировал, будучи еще студентом. В 1958 году он сыграл в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…". Параллельно он снялся в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебединого сообщают" (1960) и в приключенческом фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960). В 1964 году Куравлев получил главную роль в фильме Василия Шукшина "Живёт такой парень".

Леонид Куравлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (фото: culture.ru) Самые известные фильмы За свою длительную карьеру Леонид Куравлев снялся более чем в 100 фильмах. Среди самых известных его работ можно выделить "Вий", "Золотой теленок", "Горы, горы, моя звезда", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Иван Васильевич меняет профессию", "Семнадцать мгновений весны", "Афоня", "Мимино", "Место встречи изменить нельзя", "Суета сует", "Мы из джаза", "Самая обаятельная и привлекательная".

Леонид Куравлев в фильме "Афоня" (фото: kino.teatr.ru) Интересные факты Во время съемок в фильме "Вий" сцены, где барышня (Наталья Варлей) летает в гробу, актриса сорвалась с трехметровой высоты и могла разбиться, но Куравлев молниеносно среагировал и успел ее подхватить. Для фильма "Семнадцать мгновений весны" пробовался на роль Гитлера, но стал гестаповцем Айсманом. Причем, как признавалась режиссер картины Татьяна Лиознова, над этой ролью Куравлеву пришлось немало потрудиться, потому что актер долгое время не мог "попасть" в характер персонажа, и тогда создатели фильма, чтобы помочь, сделали героя одноглазым, что сразу сработало. В 1941 году на маму Леонида Куравлева Валентину Дмитриевну из-за ошибочного донесения НКВД возбудило дело по статье "контрреволюционная деятельность", и после суда ее сослали в Мурманскую область. Лишь через семь лет женщине разрешили выписать сына.

Леонид Куравлев в роли Фомы Брута в фильме "Вий" (фото: кадр из ленты) Личная жизнь Леонид Куравлев — однолюб. Со своей женой Ниной Васильевной он прожил в браке 52 года. При этом пара познакомилась еще подростками на катке. Тогда Леониду было 16 лет, а Нине – 13. Через 8 лет они сыграли свадьбу – в 1960 году, и больше никогда не расставались. В 1962 году у пары родилась дочь Екатерина. В юности девушка увлеклась кино и дубляжем, но потом стала психотерапевтом.

Леонид Куравлев с супругой Ниной (фото: 2aktera.ru) В 1978 году появился на свет сын Василий. Он работает в российском университете дружбы народов и является кандидатом экономических наук.

Леонид Куравлев и его дочь Екатерина в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" (фото: 2aktera.ru) Также у Куравлева есть три внука – Степан, Федор и Григорий. Нина Васильевна была преподавателем английского языка и работала директором школы. Она скончалась в возрасте 72 лет в 2012 году. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Исчезновение Леонида Куравлева После смерти жены актер начал вести затворнический образ жизни и практически не появлялся на публике. Кроме того, после начала пандемии COVID-19, Куравлев перебрался из московской квартиры на дачу. При этом он даже не отвечал на звонки и это за него делала дочь Екатерина до поры до времени. Знакомые даже стали переживать за него. Напомним, что стало известно, где похоронят Леонида Куравлева. Его близкий друг Александр Шпагин заявил, что артист готовит к смерти. При этом на памятнике жены Куравлева заранее было выбито его имя без даты смерти актера.

Памятник супруге Куравлева на Троекуровском кладбище (фото: kp.ru)

Прекрасные роли Леонида Куравлева в советских фильмах (видео: YouTube)

Документальный фильм о Леониде Куравлеве (видео: YouTube) Мы также писали о том, что сын Куравлева рассказал о том, как отец тяжело переживает смерть матери.