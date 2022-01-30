В воскресенье, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она пробудет в столице два дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны. На аэродроме делегацию из Канады встречал заместитель Министра обороны Александр Полищук. Также в программе визита предусмотрена встреча с Министром обороны Алексеем Резниковым. Фото: в Киев прибыла Анита Ананд (mil.gov.ua) Отмечают, что ранее правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов в поддержку Украины и продлении операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года. Кроме того, увеличат количество личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек. Напомним, министры иностранных дел Франции и Германии – Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербок – посетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля. Они попытаются оживить нормандский формат по Донбассу на министерском уровне.