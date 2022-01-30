В Мелитополе мужчина чуть не погиб из-за переохлаждения на улице, лежа на холоде на снегу у ступенек перед храмом во имя преподобного Святого Александра Невского в центре города. Неравнодушный прохожий вызвал "скорую", и мужчине оказали необходимую помощь. Об этом 30 января передает местное издание "РИА Мелитополь". Лежащий на асфальте гражданин был недвижим – либо уснул, либо потерял сознание. При этом на улице температура воздуха составила -4 градуса. Неизвестно, сколько времени мужчина так лежал в сугробе. Когда на место вызова прибыли медики, они поднесли к лицу мужа нашатырь, однако никакой реакции не было, однако пульс прощупывался.

Мужчина лежал на ступеньках в сугробе и мог замерзнуть насмерть (фото: ria-m.tv) В это время у гражданина у ворот церкви просила милостыню бабушка. Когда пенсионерку спросили, сколько так лежит мужчина, она рассказала, что пришла в храм, когда было темно, а он уже здесь находился. Мимо лежащего проходили люди. Медики "скорой" забрали мужчину в больницу и отметили, что в эту ночь подобрали несколько таких замерзающих.

В Мелитополе спасли мужчину, который мог замерзнуть насмерть (фото: ria-m.tv) Врачи предупреждают, что пить спиртное на морозе строго запрещено, поскольку тепло будет только в первые 30-40 минут, а затем сосуды начнут сужаться, кровоток замедляться, и организм будет стремительно терять тепло. Если пьяный человек "отключится" на улице в зимнее время – может замерзнуть насмерть. Напомним, что буквально на днях в Прикарпатье умерла от переохлаждения 46-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали и поместили в реанимацию, однако через час она скончалась. Добавим также, что перед этим эксперты дальше поделились советами, как быстро согреться на улице или дома, и легче перенести морозы.