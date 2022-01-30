В ночь на 30 января в Одессе автомобиль на высокой скорости врезался в опору рекламного щита. В результате аварии на месте погибли два человека, а еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области. Трагедия произошла на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской. Там машина марки Nissan Maxima уехала с дороги. Отмечают, что водитель не справился с управлением. Фото: в ДТП в Одессе погибли два человека (od.npu.gov.ua) В результате ДТП погибли два человека — 30-летний водитель и 29-летний пассажир. Еще один 31-летний пассажир пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящее время идут следственные действия. Правоохранители устанавливают детали трагедии. Напомним, в воскресенье, 30 января, в Черкасской области авто врезалось в дерево. В результате аварии погибли трое парней и девушка.