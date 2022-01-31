30 января боевики обстреляли два раза позиции украинских военных на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики обстреливали наши позиции из разных типов гранатометов.

Противник открывал огонь в сторону Станицы Луганской. Обстрел осуществили из станковых противотанковых гранатометов.

Также под обстрел попал и наши военные в районе села Пищевик в Донецкой области. Российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате этих обстрелов один украинский военных получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Литва на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной передаст нашей армии американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Союзники по НАТО переводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители на свои позиции в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В случае вторжения России правительство Чехии может отправить своих военных в Украину, они будут помогать Вооруженным силам Украины.