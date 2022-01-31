«Конча-Заспа«, «Пуща-Водица» – заповедные места под Киевом, где еще в советское время строили госдачи. Долгие годы в элитных комплексах жили избранные чиновники. Президент Владимир Зеленский заявлял, что чиновников нужно выселить, а здания отдать детям-сиротам. Некоторых действительно выселили, но вполне вероятно, ненадолго.

Как говорится в материале «Сегодня», за 2021 год разорвали договоры с такими пользователями: Пискун, Бурба, Матвиенко, Ландык, Лавринович, Семиноженко. Всего около 40 фамилий. Выселение подтвердил и бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз. Он продолжает там жить. Говорит, соседям было не до смеха (фамилии не назвал).

«Они уехали потому что, оказывается, им поставили тариф чуть ли не 250 тысяч гривен в месяц за дом. А потом еще насчитали какой-то сбор или пеню миллион. Это год назад начали повышать», – отметил Мороз.

Выселился, по его словам, и Валентин Ландык.

«Он был и директором «Норда» и его хозяином. И, говорит, у меня обходится больше 2000 в месяц платить за это помещение. Я, говорит, здесь сад посадил, если бы я знал, что будут такие условия, то я бы что-то себе сделал», – добавил Александр Мороз.

Издание отмечает, что основания для расторжения договоров: истечение срока действия, нарушение условий пользования и с согласия сторон. По соглашению сторон – это с теми, кому аренду подняли до 250 тыс. грн в месяц.

Покинуть государственную дачу пришлось и эксгенпрокурору Святославу Пискуну. Он в свое время получил дачу по распоряжению Леонида Кучмы.

«Сказали, это команда сверху – срочно вас выселить. Я говорю – чья команда? Ну, вы же должны понимать, чья. Принесли распоряжение, что я не заплатил за месяц арендную плату. Надо сказать, что они подняли арендную плату в 100 раз», – сказал Пискун.

В отличие от Раисы Богатыревой или Владимира Семиноженко, также живших в Конча-Заспе, Пискун судиться не стал.

«Они мне сказали, что в моем доме будут жить дети-сироты. Ну, если дети-сироты, я не буду судиться. Возможно, это будет первое хорошее, что я кому-то сделал. Плохого я сделал много, вот сейчас будет хорошо, если в моем доме теплом, хорошем, отремонтированном будут жить сироты», – добавил он.

Сергей Березенко, который руководил Государственным управлением делами в 14-15 годах, объясняет: разрешили селиться всем желающим из-за нехватки средств в госбюджете. После этого начали не вкладывать в госдачи, а зарабатывать на них.

«Мы пустили на проживание на этих территориях более 160 семей. И это менеджеры среднего звена. Это люди, имеющие более-менее средний достаток. Мы смогли в 2015 году получить 25 миллионов дохода. И в 2016 году 30 миллионов гривен», – сказал Березенко.

Затем бывшие чиновники заключили инвест-соглашение с государством на улучшение дачи — дачи остаются в госсобственности, но была специальная схема, как считали, сколько человек может жить в определенном доме. Власти удивились, когда получили договора, по которым некоторые имели право жить там 45, 50, а кто-то и по 60 лет.

Пискун говорит, что по такому договору государство ему должно более 3 млн грн. У него договор был на 49 лет, поскольку в доме сделали ремонт. Он убежден, что его выселили из-за политических мотивов. Якобы нынешний президент не хочет его встретить где-нибудь во время прогулки.

Журналисты обратились в дом отдыха Конча-Заспы с запросом, юристы еще в пятницу сообщили, что направили ответ на подпись, но документ до сих порт так и не получили. Не позволили также и снять репортаж и о детях, которых якобы поселили в одном пансионатов.

Пискун не исключает, что после судов бывшие жители госдач еще вернутся: «Я думаю, что еще полгода, и все начнут возвращаться назад. Может быть, и я».

https://www.youtube.com/watch?v=w-ejQbvrb8A

Ранее сообщалось о том, что после требования президента Владимир Зеленского о проведении аудита с госдач в Пуще-Водице не съехал ни один чиновник.

В Конча-Заспе, по состоянию на 18 мая 2021, проживали около 200 чиновников, а в Пуще-Водице насчитывалось около 50 арендаторов.